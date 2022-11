Superbonus ancora al 110 per cento ma con scadenza 25 novembre | quali documenti servono?

(Di sabato 12 novembre 2022) Il testo dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale entro la prossima settimana : per chi non ha già pronta la documentazione, quindi, i tempi per rispettare questa doppiasono strettissimi. ...

per poco al 110 per cento, scadenza 25 novembre per la CILAS Da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni , in linea con la posizione del Ministro dell'...... potràusufruire del 110% fino a marzo 2023 e non a dicembre come previsto inizialmente. •110% : resta fino alla fine del 2023 per chi ha già iniziato i lavori, per chi li ha ...La data da segnare sul calendario è il 25 novembre. Con le modifiche al Superbonus 110% nel Decreto Aiuti Quater quello è il giorno entro il quale bisogna iniziare i lavori. Presentando la certificazi ...Chi avrà depositato una Cila, la certificazione di inizio lavori asseverata alla data di pubblicazione del decreto, potrà ancora contare sulla detrazione piena del 110 per cento per ...