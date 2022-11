Pagelle Spal-Benevento 1-2 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di sabato 12 novembre 2022)battein rimonta 2-1 e ritrova la vittoria dopo più di due mesi. Cannavaro vince la sfida con il suo ex compagno di nazionale De Rossi grazie alle reti di Capellini e La Gumina al 74? e al 78? che ribaltanoo la rete su punizione di Esposito nel primo tempo.che sale in zona playout a 14 punti a pari merito con Cosenza e Modena.che resta ferma in 12^ piazza a 15 punti.(3-5-2): Alfonso 5,5, Dalle Mura 6,5, Meccariello 6,5, Peda 5,5, Celia 5,5 ( 13? st Tripaldelli 6) , Murgia 6, Esposito 6,5, Dickmann 5,5 (35? st Tunjov 6,5), Maistro 5,5 (13? st Rabbi 6), Moncini 6,5 (20? st Almici 6), La Mantia 5,5 (1? st Valzania 6). Allenatore: De Rossi 6.(3-5-2): Paleari 6, Leverbe 5,5 (20? st Forte 6), Capellini 6,5, Glik 5,5, Letizia 5,5, Karic 6, ...

Le pagelle (a caldo) di SPAL-Benevento 1-2 Pagelle Spal Benevento 1-2. Retw di Esposito per la Spal che viene ribaltata dai gol di Capellini e La Gumina al 74' e al 78'. Benevento che sale a 14 punti. Spal ferma a 15.Arriva la prima sconfitta dell'era De Rossi per la SPAL, che in casa contro il Benevento si aspettava un pomeriggio di festa e invece è crollata dopo esser rientrata negli spogliatoi in vantaggio di u ...