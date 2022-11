Osimhen sul titolo da capocannoniere | risposta da uomo squadra!

(Di sabato 12 novembre 2022) Il Napoli vince la 15esima partita e continua la sua striscia positiva di risultati consecutivi in campionato mantenendo la sua imbattibilità. A portare gli azzurri in vantaggio nel primo tempo ècon un colpo di testa che batte Silvestri, raddoppia Zielinski con un sinistro spettacolare dalla distanza. Nel secondo tempo cala il tris Elmas con una giocata che mette fuori gioco Bijol. Nel finale l’Udinese mette pressione agli azzurri e in 3 minuti fa 3-2 con Nestorovski e Samardzic, ma la squadra di Spalletti rimane compatta e difende bene il risultato portando a casa i 3 punti.ai microfoni di Dazn Nel post-partita interviene Victorai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato: Obiettivo scudetto?“Sono molto felice per la partita. È stata molto intensa, sappiamo che nessuna partita è facile e la cosa ...

I partenopei si salvano e al quarto d'ora la sbloccano con il solito, bravo a staccare di testatraversone di Elmas battendo Silvestri per l'1 - 0. Alla mezz'ora gli azzurri trovano anche ...Nancy è felice: "una forza della natura". Gerardo loda le parate di Meret, beccato a ... "Mamma mia che spavento, non ci si può rilassare anche3 - 0", ammette Luca. "Vittoria meritata, ma ...L’ultima sfida di Serie A dell’anno, valida per la 15ª giornata, sorride alla squadra partenopea. Al San Paolo Osimhen ha sbloccato il match con l’Udinese con una rete al 15'. Zielinski ha poi ...Osimhen avanza e smarca di tacco Lozano che lancia per Zielinski, il quale si aggiusta il pallone sul destro depositando la palla sotto l’incrocio lontano dove Silvestri non può arrivare. E’ il 2-0 ...