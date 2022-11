Napoli-Udinese 3-2 | la fuga azzurra continua

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 3-2 l’nel primo anticipo del sabato della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Per gli azzurri in gol Osimhen al 15?, Zielinski al 31? ed Elmas al 58?, per i friulani a segno Nestorovski al 79? e Samardzic all’82’. Undicesimo successo di fila per gli azzurri in, sempre più primi con 41 punti. I bianconeri restano invece fermi a quota 24 in ottava posizione. L'articolo proviene da Italia Sera.

, per Spalletti Kim è un marziano. Sorprende che ad "aiutare" l'sia stato un errore di Kim : "Se oggi fa notizia un mezzo inciampo di Kim fa notizia figuriamoci che marziano è stato ...AGI - Iltrema ma non si ferma , infila l'undicesima vittoria consecutiva in campionato e chiude il 2022 come meglio non poteva immaginare. Al Maradona cade anche l'per 3 - 2, piegata dai gol di ...Meret 6,5 - Sempre più consapevole ed in fiducia: un bel guizzo ad inizio partita e poi è sempre reattivo e puntuale quando c'è da uscire per assorbire ...Undici vittorie di fila sono un record, ma soprattutto gli 11 punti di vantaggio sul secondo posto - almeno fino a domani - chiudono la prima parte di stagione del Napoli di Luciano ...