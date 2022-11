Il Registro delle Opposizioni è un fallimento macroscopico | i numeri e la denuncia

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) A quattro mesi dalla sua partenza, il nuovoPubblicosi è rivelato inadeguato ad assicurare una efficace tutela degli utenti, al punto che le telefonate commerciali non solo proseguono senza sosta ma, in alcuni casi, hanno registrato un sensibile incremento. Arlo è Assoutenti, che sta ricevendo le proteste dei cittadini che si sono iscritti al nuovo strumento avviato lo scorso 27 luglio. «Ad oggi 3,4 milioni di italiani hanno aderito alnella speranza di non essere più vittime di telefonate indesiderate, ma riceviamo moltissime segnalazioni sulle chiamate commerciali che provengono da call center stranieri o dafittizi creati da appositi software - ha spiegato il presidente Furio Truzzi -. Il paradosso, però, è rappresentato dal fatto ...