F1 | finalmente un raggio di luce per la Ferrari | buone risposte dal nuovo motore di Carlos Sainz

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Può essere lasoddisfatta dell’esito della Sprint di Interlagos? La risposta corretta è “Ni”. Anzi, per la verità alle Rosse è andata di lusso, perché probabilmente il risultato odierno diè più elevato del potenziale della Scuderia di Maranello. Lo spagnolo oggi ha mostrato il proprio lato migliore, disputando una mini-gara di grande spessore. È partito bene, si è sbarazzato rapidamente di Lando Norris, ha resistito autoritariamente agli attacchi di Lewis Hamilton e ha sorpassato senza esitazioni Max Verstappen. Bravo davvero il ventottenne madrileno, che ha sfruttato al meglio l’opportunità di utilizzare unendotermico. Evidentemente, considerato come il componente debba essere utilizzato solo in Brasile e negli Emirati Arabi Uniti, ci si è potuti permettere di ...