Ultime Notizie – Gp Brasile | Magnussen in pole e Ferrari indietro

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sorpresa ad Interlagos nella qualifica del Gp delche ha deciso la griglia della Sprint Race: partirà davanti a tutti il pilota della Haas Kevin, che sfrutta anche una bandiera rossa nel Q3 e regala la prima storicaalla scuderia. Dietro di lui Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), quinto posto per ladi Carlos Sainz e decimo Charles Leclerc, che ha pagato anche la strategia del box. Sesto Ocon, seguito da Alonso, Hamilton e Perez. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

