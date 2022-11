Tensione Italia-Francia sui migranti | Meloni insiste | “Noi non siamo più in grado di occuparcene”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non si placa latra la Premier Giorgiae ladi Emmanuel Macron. A scaldare gli animi, da giorni, è la questione, con la leader di FdI che ha più volte sottolineato come l’non possa rappresentare l’unico porto di sbarco possibile nel Mediterraneo. “Secondo me quando si parla di ritorsione c’è qualcosa che tendenzialmente non funziona. Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese che dal mio punto di vista è incomprensibile e ingiustificata” ha detto la Presidente del Consiglio in conferenza stampa a Palazzo Chigi.sui: ” Noi unica porta d’Europa come soluzione? Non sono d’accordo” Il riferimento, chiaro, è ...