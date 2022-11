Perché il galletto deve tacere | immigrati | Vittorio Feltri asfalta Macron

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una fonte del governo francese ha criticato aspramente l'atteggiamento dell'esecutivo italiano, che sarebbe «contrario al diritto del mare e allo spirito di solidarietà europea». Il portavoce del governo francese, Oliver Vèran, ha aggiunto che l'Italia «rispettare gli impegni europei».aprirsi a tutti. Ma non esiste alcun contratto che vincoli il nostro Paese ad allargare le braccia a centinaia di migliaia di migranti, per di più caricati a bordo di navi battenti bandiera di altri Stati membri dell'Unione, le quali imbarcazioni pretendono di approdare tutte nei nostri porti scaricando quel materiale umano che i Paesi della bandiera non sono disposti ad accogliere. Nessuno vuole glima tutti ci giudicano se siamo pure noi a rifiutarli. Ormai è consuetudine che l'Italia sia porto aperto ...