«L’omaggio della città per le emozioni uniche che le sue canzoni ci hanno regalato»

(Di venerdì 11 novembre 2022) «Albachiara in Campidoglio». Così Vasco Rossi ha condiviso sui social l’ultimo riconoscimento ricevuto. Al rocker è stata consegnata la lupa capitolina, il massimo riconoscimento che la capitale assegna a personaggi illustri del mondo dello spettacolo. E, per l’occasione, ha improvvisato un miniconcerto esibendosi sulle note di uno dei suoi brani più famosi accompagnato alla chitarra dal sindaco, Roberto Gualtieri. Vasco Rossi torna in concerto a Milano: in 80 mila sotto la pioggia ...