Le condanne ai militanti di un comitato per la casa di Milano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sono stati riconosciuti colpevoli di associazione a delinquere perché aiutavano le famiglie a insediarsi in alloggi popolari inutilizzati

RaiNews

... organizzato da alcune sezioni dell'Anpi del Torinese e dal gruppo No Tav, alcuni tra i... Il magistrato ha chiesto trentunoche vanno da 4 mesi a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Le ...Nel frattempo, il suo attivismo di strada gli procurava ottodefinitive per disordini, ...scorsa estate lo ritrae durante una marcia nel cuore di un mercato israeliano mentre deilo ... Impedirono il volantinaggio agli studenti del Fuan, la procura chiede 33 condanne ANCONA - Un manichino con le sembianze della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con indosso abiti militari, è stato appeso a testa in giù durante ...Nel corso di una manifestazione organizzata a Bologna dal collettivo Cua e dal Laboratorio Cybilla, è stato appeso un manichino con le sembianze del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con ...