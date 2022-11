L’arena impazzisce quando una figura appare – quando Simon si rende conto di chi ha preso il suo posto sul palco vuole nascondersi

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non sono certo solo io a pensare che la musica sia fatta per essere vissuta dal vivo. Il momento in cui puoi essere lìsuccede qualcosa di storico non ha prezzo. E con la tecnologia di oggi, sembra che non ci siano neanche limiti. Con l’aiuto degli ologrammi, possiamo avere la sensazione di vedere riapparire le stelle, anche se hanno lasciato la vita su questa terra molto tempo fa. Elvis e Whitney Houston sono solo due esempi delle star a cui è stata data “nuova vita” attraverso l’incredibile tecnologia informatica. Ma non sono solo le stelle decedute che possiamo sperimentare in un modo completamente nuovo. Anche quelli che siamo abituati a vedere sotto i riflettori possono essere visti da un punto di vista completamente nuovo… Adoro andare a un concerto e vedere la magia accadere proprio davanti ai miei occhi. Il mio ...