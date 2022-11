Esplosione a Lucca | morta anche Debora Pierini | la 26enne neo mamma non è sopravvissuta alle ferite

(Di venerdì 11 novembre 2022) Èoggi all’ospedale Cisanello di Pisa la terza persona rimasta coinvolta nell’di una palazzina alo scorso 27 ottobre:, 26 anni, era ricoverata in condizioni gravissime a causa delle ustioni riportate nello scoppio. Una fuga di gas ha causato la detonazione nell’edificio che si trova nella frazione di Torre, vicinoera incinta: il suo bambino è stato fatto nascere con un parto cesareo d’urgenza. Oltre a lei, nell’incidente hanno perso la vita un 69enne, Luca Franceschi, e la 44enne Lyudmyla Perets. L’inchiesta su quanto accaduto va avanti. Il pm diAntonio Mariotti ha fatto notificare 37 avvisi di garanzia: un atto dovuto per permettere ai soggetti potenzialmente coinvolti di poter nominare dei ...

Cause ancora da accertare approfondimentoin una casa a: morti e feriti L'inchiesta aperta dalla procura lucchese ha individuato 37 indagati. Non ancora chiaro da dove sia partita la ...E' morta la notte scorsa in ospedale la 26enne coinvolta nell'dell'edificio bifamiliare a Torre, nel comune di, il 27 ottobre scorso, che già era costata la vita a una coppia, Luca Franceschi, 69 anni, e Lyudmyla Perets, 44 anni. La giovane, ...La giovane mamma era all'ottavo mese di gravidanza quando è stata vittima dell'esplosione. D'urgenza è stato fatto nascere il piccolo Dante che portava in .... Debora Pierini non ce l'ha fatta. La 26enne rimasta gravemente ustionata nell'esplosione di Lucca è deceduta questa mattina.