Dopo l' umiliazione russa a Kherson L' America dibatte sul carpe diem ucraino

(Di venerdì 11 novembre 2022) Torna a sventolare la bandiera ucraina. Da Washington i militari spingono per negoziati di pace, la Casa Bianca è molto più cauta. Orio Giorgio Stirpe ad Huffpost: "La perdita di prestigio militare da parteè devastante. Il problema per la pace restano i veti incrociati. Ritengo che al più sia possibile un breve cessate il fuoco"

...da Kherson non è stato visto come una '' per la Russia. A farlo sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha ribadito come la regione di Kherson resti 'territorio russo'l'......via dei "referendum" svoltisi a fine settembre e ha negato che la perdita della città sia un'per la Russia. Non c'è stata però la dura reazione che ci si poteva attendere da Moscala ...Mosca, 12 nov. (Adnkronos) - "Stiamo vincendo battaglie sul campo. Ma la guerra continua" dopo la liberazione di Kherson. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ministro degli Esteri ucraino, ...