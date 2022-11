Qatar 2022 | i convocati della Germania

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nazionale alla ricerca del riscatto dopo l’ultima deludente edizione di Russia 2018, laha poco fa diramato la lista deiper il prossimo Mondiale in. La selezione guidata da Hans-Dieter Flick non è considerata la favorita principale per alzare l’ambito trofeo, ma resta comunque una squadra insidiosa e con calciatori di qualità. Sorteggiata nel gruppo E insieme a Spagna, Giappone e Costa Rica, la nazionale tedesca non avrà di certo vita facile per il passaggio del turno. I teutonici cercheranno in tutti i modi di migliorare il rendimento di quattro anni fa quando da campioni del mondo in carica, terminarono il loro Mondiale all’ultimo posto nel girone. Portieri Manuel Neuer (Bayern Monaco) Marc-Andrè ter Stegen (Barcellona) Kevin Trapp (Eintracht) Difensori Armel Bella Kotchap (Southampton) Matthias Ginter ...