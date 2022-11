LIVE Trevisan-Fernandez 0-5 | Italia-Canada 0-1 BJK Cup 2022 in DIRETTA | la canadese serve per il bagel

OA Sport vi offre la DIRETTAdel secondo singolare di Italia - Canada, seconda giornata del Gruppo A delle finali di Billie Jean King Cup 2022, tra Martinae Leylah Fernandez , che ...SEGUI ILCALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE La sfida trae Fernandez andrà in scena oggi, giovedì 10 novembre , come secondo match a partire dalle ore 11:00 (al ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Martina Trevisan e Leylah Fernandez, valevole come secondo incontro di Italia-Canada, fase finale della Billie Jean King Cup 2022.BJK Cup | Italia-Canada, Martina Trevisan affronterà Leylah Fernandez nel secondo match di singolare. Come e quando seguire il match in tv e streaming ...