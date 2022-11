Il M5s torna putiniano | dimentica i decreti sicurezza e rivendica il no a trivelle e termovalorizzatori

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Di tutte le critiche che Enrico Letta avrebbe potuto legittimamente rivolgere a Giuseppe Conte, il segretario del Partito democratico è riuscito a trovare, come spesso gli capita, l’unica che proprio non poteva permettersi: «È ossessionato da noi». Non c’è bisogno di nutrire particolare simpatia per il Movimento 5 stelle per riconoscere che, semmai, è vero il contrario. Dopo avere sacrificato ogni questione di merito e di principio all’accordo con i grillini per quasi tre anni, infatti, il Pd ha deciso di rompere con loro giusto alla vigilia del voto, per ricominciare a corteggiarli un minuto dopo, come se nulla fosse successo. Come tutte le relazioni tossiche, anche questa si basa sulla convinzione, continuamente ripetuta dal partner più debole, che l’altro sia molto cambiato. Nel caso del Movimento 5 stelle è però evidente come la presunta maturazione europeista, atlantista e ...