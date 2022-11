“Ci saranno novità” Ida Platano | dopo Uomini e Donne arriva la sparata di chi la conosce bene

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) UeD, Ida: auguri dall’ex Marcello Messina. Uscita dal programma con Alessandro Vicinanza è pronta a viversi la sua storia d’amore. E parole di incoraggiamentono proprio da Marcello: “Sono contento se hanno scelto di uscire. Hanno scelto di vivere una relazione normale nella vita quotidiana e non posso che essere contento. Per quel poco che ho conosciuto Ida penso che sia una persona che dà il meglio al di fuori del programma. Mi auguro per lei che possa essere qualcosa di duraturo”. “Lui mi sembra un bravo ragazzo e faccio loro i miei auguri. E lei quando si innamora, si innamora. Io non potrei augurare il male neanche a quei partecipanti che mi hanno martellato. Io l’ho vissuta fuori e dentro la trasmissione e una delle problematiche tra me e lei è stata questa differenza. Il ricordo che ho di lei è il ricordo di una persona vera al ...