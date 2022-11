Choc nel mondo dell’editoria | morto improvvisamente Luca Panerai

(Di giovedì 10 novembre 2022), manager molto noto deldella finanza, èa 47 anni. Lo scorsa notte è stato trovato in fin di vita, da un domestico, alla cascina Secondino di Zerbolò (Pavia). Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. A stroncarlo sarebbe stato un improvviso malore cardiaco. L’autorità giudiziaria ha già concesso l’autorizzazione per la restituzione della salma ai familiari, per la celebrazione del funerale.era manager del gruppo Class, e fondatore e amministratore delegato di Horse Tv (una televisione dedicata agli appassionati delequestre). Il padre Paoloè presidente della casa editrice Class, che si occupa in particolare ...

Libertà Sicilia

Dunque, la questione è: verso quale globalizzazione ci stiamo indirizzandocorso degli anni, ... È questo infatti il senso profondo degliche ci stanno colpendo uno dopo l'altro e di cui non ...... un gruppo di rapinatori assaltò la piccola gioielleria di Mora, orafo di 44 anni,paese della ... che morì poco dopo tra le braccia della moglie , sotto. La banda fuggì a mani vuote dalla ... Siracusa. Choc nel borgo marinaro di Marzamemi: 46enne trovato impiccato sulle giostre Ha chiamato la mamma 78enne, che abita ad Ancona, per accertarsi che stesse bene dopo il terremoto, ma la donna non gli ha risposto. Poco dopo, la scoperta choc: l'anziana madre era morta ...E se Allegri restasse alla Juve Tutti (anche noi) o quasi danno per scontato il suo addio a fine stagiot, ma quella della permanenza è una possibilità di cui tener conto. Un po’ perché non è detto ch ...