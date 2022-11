Ultime Notizie – Roma | Vasco riceve la Lupa d’Oro | duetto con Gualtieri sulle note di ‘Albachiara’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 9 novembre 2022)a sorpresa tra il sindaco di, Roberto, eRossi, prima della consegna dellaal rocker di Zocca. Il Blasco al suo arrivo in Campidoglio è stato infatti accolto nella stanza del sindaco dove, che ha sempre una chitarra con sé, ha accompagnatoche ha intonato. “Asono sempre venuto anche a trovare Marco Pannella, per me resta un punto di riferimento. Come lui, io sono sempre dalla parte dei diritti civili, sociali e individuali”, ha detto, che ha voluto ricordare come il leader radicale sia stato uno dei motivi del suo legame con. “Con me gli artisti internazionali hanno imparato a bussare quando vengono ...