Sassuolo-Roma 1-1 | è pareggio al Mapei Stadium

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Niente riscatto dal derby perso contro la Lazio per la: in trasferta aldi Reggio Emilia contro ilfinisce 1-1. Nel primo tempo c’è solo da segnalare un’occasione di Ibanez, eroe negativo del derby, che per poco non sblocca a favore degli ospiti ma viene fermato da un’ottima parata di Consigli. Gran tiro di Harroui sul finale del primo tempo ma stavolta è Rui Patricio a salvare la rete. Nella ripresa la punta scelta da Mourinho, Shomurodov, viene sostituito da Abraham rimasto in panchina. E’ il 66?. Al 70? occasionecon Pinamonti ma anche stavolta Rui Patricio salva. Ma è Traoré che al 77? si avvicina di più alla reteniste e il portiere giallorosso conferma una volta di più il suo stato di forma. Un contropiede di Zaniolo fa ...

