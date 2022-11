Motomondiale | Dovizioso | ' Bagnaia e Ducati hanno meritato | ora che sfida con Bastianini'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Milano, 9 nov. - (Adnkronos) - "Complimenti allae a Pecco, che ha fatto una seconda parte di stagione da paura: è un titolo". Lo dice l'ex pilota dellaAndreain merito al titolo mondiale della MotoGp conquistato domenica scorsa da Francesco. "Ora aspettiamo lacon, che si preannuncia bellissima: Enea quando è in forma è imbattibile, ma deve migliorare in costanza", aggiungeai microfoni di Sky Sport dall'Eicma a Milano.

