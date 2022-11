Manuela Carriero è ancora innamorata di Luciano Punzo | “Saperlo al GF Vip mi fa stare male” | la verità sul loro rapporto

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 9 novembre 2022)di? Intervistata tra le pagine di Chi Magazine, la ex concorrente di Temptation Island vuota il sacco dopo l’ingresso del suo ex nella Casa del Grande Fratello Vip.diIl GF Vip è arrivato all’improvviso. Una doccia fredda. Noi eravamo in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.