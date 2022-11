Intossicazione da monossido di carbonio | morto un ragazzo a Milano Grave un 24enne

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Undi 21 anni èper una probabiledidia Segrate (). L’allarme è scattato alle 11.49. Sul posto in via Giosuè Carducci sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale del 118. Con la vittima c’era anche undi 24 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

