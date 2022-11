Inter | c’è Lukaku nella lista del Belgio per il Mondiale ma per Big Rom c’è ancora un rischio | Primapagina

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 2022-11-09 23:30:00 Fermi tutti! Ilin Qatar continua a perdere alcune delle sue stelle ma non sembra essere questo il destino di Romelu. L’attaccante dell’prosegue la sua corsa contro il tempo ma dagli ambienti vicini alla nazionale belga filtra ottimismo sul recupero di Big Rom. Certo, nulla èdeciso e tutto potrebbe cambiare nelle ultimissime ore, ma l’ex Chelsea dovrebbe essere nei 26 che Roberto Martinez annunceràgiornata di giovedì. CONDIZIONI – I test sostenuti con lo staff medico della propria nazionale hanno evidenziato piccoli progressi ma il redde rationem arriverà solo verso nel weekend quando è programmata la risonanza magnetica. Per ora il giocatore svolge solo terapie e spera di iniziare presto a lavorare almeno in palestra ma ...

L'Opinione della Sicilia

I calci piazzati restano una specialità, la visione di gioco è ormai un capisaldo, l'incisività ogni volta che l'ha la palla in gestione è ormai consolidata. Il gol su rigore è un regalo, ......per il secondo tempo 45' bel traversone basso di Dimarco per il tentativo in scivolata a centro area di Dzeko ma non ci arriva per un soffio! 44' due minuti di recupero 42' LAUTARO!!! TRIS DELL'!... Palermo, inizia l'inter per la riapertura del Palazzetto dello Sport: c'è il progetto - L'Opinione della Sicilia