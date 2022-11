Il Paradiso delle Signore | le anticipazioni trama e cast di oggi | 9 novembre 2022

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilva in onda, 9, alle ore 14 su Rai 1 con una nuova imperdibile puntata della fiction campione d’ascolti. Questa settima stagione è ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta e nel primo grande magazzino della città, che il protagonista Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha rilevato e riaperto dopo la morte dell’amico Pietro Mori (Giuseppe Zeno). Le puntate raccontano le vicende dentro e fuori il negozio che coinvolgono le Veneri – ovvero le commesse – i vari dipendenti e le loro famiglie. Ma vediamo insieme lee ladiMarco (Moisè Curia) racconta ad Adelaide (Vanessa Gravina) che Tancredi (Flavio Parenti) sta facendo di tutto per ...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de IlSignore per la puntata del 10 novembre 2022 , in onda alle 16.05 su Rai1 . Ecco le Trame dell' episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Vittorio ha fatto ...L'ultima puntata di IlSignore ha ufficialmente confermato l' innamoramento di Vittorio per Matilde . Un innamoramento che era nell'aria, ma di cui il pubblicitario si è solo ora definitivamente accorto. Che ..."Comunismo Nasce come utopia, è stato solo brutalità". La circolare del ministro dell'Istruzione Valditara è una lettera agli studenti con il suo pensiero ...La prima bandiera arancione fresca di riconoscimento sventola alle pendici del Pizzo della Presolana e del Monte Pora, a Castione della Presolana (Bergamo), località giudicata vero e proprio paradiso ...