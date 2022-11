Giulia De Lellis | l’intimo casalingo super bollente | “Così ci fai impazzire”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Con la sua bellezza manda letteralmente fuori di testa i suoi fan; impossibile non restare affascinati daDe. Iniziamo, nel parlare diDe, dall’aspetto sentimentale e da questo punto di vista bisogna menzionare la storia d’amore che sta vivendo con Carlo Gussalli Beretta. Sempre in tema d’amore va ricordato il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“, uscito nel 2019 dove parla dei suoi problemi sentimentali. InstagramSuDeva sottolineata una cosa molto importante e cioè la doppia positività che è stata costretta ad affrontare. Il primo contagio ha portato maggiori difficoltà dopo la negativizzazione dal momento che è stata costretta a recarsi in ospedale per via della reazione ad un farmaco che lei assume a causa ...