Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese torna a parlare di Ginevra Lamborghini | “Quando l’ho rivista mi sembrava di…”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lasciate ogni speranza o voi… dei Gintonic!mette a tacere definitivamente ogni speranza riguardo a una possibile storia d’amore con. Rimasto solo nello sgabuzzino con Oriana Marzoli, l’hair stylist ha smontato la ship, lasciandosi andare a incredibili dichiarazioni. Incredibili almeno per i fan della coppia! Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it,ha spiegato che l’ereditiera è ormai solo un ricordo: Come mai continuano con questa cosa mia e di? Perché fuori ci sperano. La ship nonostante sia fidanzata? Ma non lo sa nemmeno lei se è fidanzata. Prima dice di sì e poi di no. Alfonso Signorini l’ultima volta le ha proprio chiesto se fosse occupata o single e lei ha detto ’em è un po’ complicato’. ...