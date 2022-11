Elezioni di Midterm in Usa | repubblicani verso la conquista della Camera | Senato in bilico

RaiNews

Intonazione positiva in avvio per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,56% a quota 23.826 punti. DalleUsa emerge che i repubblicani, come da attese, prenderanno il controllo della Camera dei Rappresentanti, mentre è in bilico l'esito nel Senato. Ieri Wall Street aveva chiuso in buon ...leggi anche Le azioni oscillano in attesa dei risultatiUsa, ci sarà il rally Futures Usa incerti: cosa succederà nelleI futures Usa scambiano senza una precisa direzione, ... L'America al voto in diretta, le elezioni di midterm - Il senatore repubblicano Graham: l'ondata non c'è stata - Il senatore repubblicano Graham: l'ondata non c'è stata Elezioni di Midterm: i repubblicani avanzano lentamente verso la conquista della Camera mentre il Senato resta in bilico, appeso a sfide ancora testa a testa come quelle in Pennsylvania tra il vice go ...Tutto come previsto, nessuna sorpresa, Camera nella mani dei Repubblicani e per quanto riguarda il Senato la partita si gioca in tre Stati, Georgia, Arizona e Nevada. Per l’Arizona, la vittoria democr ...