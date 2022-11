(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’ultimo numero di Millennium, “Cari, vi odiamo. Brutti, sporchi e lavativi“, “non è un numero sul reddito di cittadinanza, ma è un numero su tutti noi o sulla maggioranza di noi, sul fatto che chi di noi ha la fortuna o la bravura di avere delle disponibilità economiche prova sostanzialmentedei. Se ci pensate sarà capitatoad alcuni di voi, quando un ragazzo fuori da un supermercato vi avvicina grattandosi la faccia perché si è fatto di eroina e vi chiede una moneta, molti di voi non hanno provato disgusto? Siate sinceri, non hanno pensato ‘ma vai a lavorare’, ‘ma perché si droga questo drogato di merda’, ‘è un po’ colpa sua questa condizione’, ‘è colpa loro di chi potrebbe lavorare e invece altri che hanno lavorato si son fatti una posizione’. Quanti di voi hanno pensato o pensano cose del ...

"Ammettetelo, i poveri fanno schifo anche a voi", la provocazione di Peter Gomez