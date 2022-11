Tottenham | Kulusevski è rinato | “Qui come un bambino | amo questo club”

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) “Qui sonoun, sono solo felice di fare quello che faccio. Amo il, amo lo stadio, amo i tifosi. Voglio dare molta gioia al pubblico”. Dejan, centrocampista offensivo del, non nasconde il suo entusiasmo. In un’intervista all’Evening Standard, l’ex Juventus ha parlato del suo adattamento e del suo momento con Antonio Conte. “Mi è mancato molto il campo. Amo giocare e amo farlo in. A questa età, soprattutto per me, è difficile quando ti infortuni, è dura perché pensi sempre di essere una macchina, ma devi solo accettarlo“. Dopo un problema alla coscia, lo svedese è tornato in campo contro il Liverpool e ha servito l’assist per il gol di Harry Kane. Si tratta del quarto passaggio vincente in stagione in Premier League. ...