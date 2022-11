Pamela Prati | 63 anni e un fisico da urlo | la sua dieta segreta

Alfonso Signorini fa infuriarein diretta tv, lei sbotta 'Voglio andarmene a casa'. Ma cosa è accaduto nel dettaglio Nella serata di ieri è andata in onda l'ennesima puntata d el Grande fratello vip e come sempre non ...Gf Vip, sfuriata in diretta dicontro Signorini: 'Meglio che vada a casa tanto avete di meglio' GFVIP, stop al doppio appuntamento Ottimi ascolti per il Grande Fratello Vip che nella ...Pamela Prati a breve compirà 64 anni, ma qual è il suo segreto di bellezza La showgirl ha un fisico da urlo e ha raccontato come si prende cura di se stessa. Pamela Prati si è unita al cast del ...Alfonso Signorini fa infuriare Pamela Prati in diretta tv, lei sbotta "Voglio andarmene a casa". Ma cosa è accaduto nel dettaglio Nella serata di ieri è andata in onda l'ennesima puntata del Grande f ...