Lega Serie A | fumata nera per l’elezione del nuovo consigliere

(Di martedì 8 novembre 2022) Rebecca Corsi, vice-presidente dell’Empoli non ha ricevuto i voti necessari per entrare nel consiglio dellaperdelnon indipendente dellaA in sostituzione di Tommaso Giulini, proprietario del Cagliari. Niente da fare ancora per Rebecca Corsi, vice-presidente dell’Empoli, che non ha raggiunto il quorum con nove voti e molte schede bianche. Dalla prossima assemblea elettiva basteranno undici voti, cioè la maggioranza assoluta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

