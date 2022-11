Intervista a Patrick Zaki | “sogno di discutere la mia tesi a Bologna”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 novembre 2022) . Al Corriere della Sera lo studente egiziano si racconta In unarilasciata al Corriere della Sera, lo studente egiziano dell’Università diracconta la propria esperienza, senza tralasciare parole di gratitudine verso l’Italia. E sulla possibilità di rientrare in Italiaha detto: “Il rientro in Italia? La mia è una speranza, non una certezza. Mi piacerebbe poterla mia, nella città dove frequentavo il Master Gemma in studi di genere prima di essere arrestato e che sto continuando a frequentare”. In effetti, peril legame con l’Italia è forte e il supporto italiano è stato fondamentale per la sua causa. Infatti, anche in riferimento all’incontro tra la Meloni e il ...