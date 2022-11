Gf Vip 7 | Gianluca Benincasa sostiene che Antonella Fiordelisi sia stata ‘manipolata’ | papà Stefano sbotta e poi cancella tutto

Leggi su isaechia

(Di martedì 8 novembre 2022) Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip si è tenuto l’attesissimo confronto fra. L’ex fidanzato dell’influencer ha voluto chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Innanzil’uomo ha insinuato che nella storia con la Vippona ci siano state diverse interferenze “esterne”, ovvero ildiquando Alfonso Signorini ha annunciato le anticipazioni della puntata ha scritto una storia alquanto enigmatica: Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno in futuro un severo divieto di avvicinamento.ha prontamente replicato così: Il nemico non sono io. Se solo vi foste sforzati ad andare oltre, non ...