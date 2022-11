Conte | ruggini con il Tottenham | possibile addio in vista?

(Di martedì 8 novembre 2022) Maretta in casaper Antonio: tra malumori dei tifosi e screzi con la dirigenza, il tecnico medita un ultimatum Non tira una buona aria per ildi Antonio. Per i prossimi avversari del Milan in Champions League, si prospetta una separazione all’orizzonte con il tecnico italiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti,non sarebbe convinto dei mezzi tecnici della squadra. Dalla dirigenza non arrivano però indicazioni di futuri grossi investimenti sul mercato. A questo si aggiungono i tanti fischi dei tifosi, che vorrebbero un calcio più avvincente rispetto a quello “difensi” al quale sono abituati: questi ultimi sarebbero la goccia che farebbe traboccare il vaso dell’. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Corriere dello Sport

... la nuova via della Seta, con il primo governo. Una sottoscrizione che aveva indisposto non ... Oggi è tempo di superare definitivamente quelleper rafforzare la collaborazione la cui ......le scorie della caduta del governo Draghi mai smaltite e il vicepresidente del Lazio in campo... I malumori degli ex parlamentari non rieletti sono deflagrati, così come leper il caso - ... Milan, le anticipazioni sulla maglia 2023-'24: spunta il rosso ruggine Un addio al veleno e rapporti burrascosi, ma adesso tra il tecnico e i bianconeri è tornato il sereno: ecco perché potrebbe essere proprio lui a prendere il posto di Allegri al termine della stagione ...Non è certo un mistero che, al netto delle parole di fiducia e di conferma rilasciate da Agnelli e dalla società bianconera, la posizione di Massimiliano Allegri sia legata a doppio filo ai risultati, ...