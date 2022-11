Terrificanti | Come Orietta Berti Dj Ringo fa infuriare i fan di Maneskin e Fedez

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dj, direttore creativo di Virgin Radio dove conduce Revolver, ha parlato in un'intervista a 360 gradi al Corriere della sera che va dal rapporto con la sua storica ex, Elonoire Casalegno ("Siamo amici, è la madre di mia figlia,potrei parlarne male? Mi spiace quando vedo separazioni burrascose,ora Totti e Ilary, rimango basito. Non riuscirei a fare questa guerra pubblica") ai turbolenti anni '80 ("Vivevo di notte, era fantastico: amici veri, pochi soldi, divertimento puro, che finiva sempre con qualche ragazza"). Ma l'intervista ha toccato anche alcuni pezzi da novanta della musica pop e rock di oggi, con giudizi che hanno fattoi rispettivi fan. Per esempio i, la band romana dei record che da X Factor ha conquistato il mondo. Per Rocco Maurizio Anacleri, ...

Di fronte alla Storia, il concetto di bene o male sono sovente solamente punti di vista , ma soprattutto non bisogna mai dimenticarsi che spesso daorrori,fu la Seconda Guerra ......Dj Ringo , si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Intervista durante la quale Ringo non ha risparmiato critiche anche ai nostrani Maneskin che ha definito '':...Dj Ringo, all'anagrafe Rocco Maurizio Anaclerio, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il direttore creativo di Virgin Radio ha ripercorso alcuni momenti della sua vita e car ...Dj Ringo ha stroncato i Maneskin: ecco le sue parole Dj Ringo è un fiume in piena e di certo non le ha mandate a dire. Infatti, il direttore ...