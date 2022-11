Spalletti | bene aver evitato il Psg ma Eintracht in ascesa

Questo il commento di: "A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche ... Rispettiamo il Porto: si tratta di una squadra che fain Champions League da anni. L'allenatore ..."L'Eintracht di Francoforte - ha detto- è la detentrice dell'Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile". . 7 novembre 2022Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Azzurri contro l'Eintracht, Inzaghi con il Porto e Pioli contro il Tottenham di Conte: ecco i commenti sul sorteggio delle tre italiani agli ottavi ...