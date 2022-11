Josy Della Ragione riceve il Premio “Mimmo Beventano”

Napoli Magazine

... ha detto il sindaco di Bacoli,Ragione, che ha ospitato due giornate del Wedding Planner in Tour mettendo a disposizione il parcoCasina Vanvitelliana.... Katrina Baranko , Daniel Vigneron eGlatigny . Alla Convention, nella giornata del 9 ... Grazie alle donazioni raccolte, consegnate anch'esse con un assegno simbolico in occasioneConvention, ... DOPO LA VITTORIA - Josi Della Ragione: "E adesso, zitti tutti, canta Napoli" A Bacoli si sono conclusi i lavori del Wedding Planner in tour. "Le istituzioni saranno al fianco delle associazioni che si occupano di wedding ed ...