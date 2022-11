GF Vip Antonino spiazza su Belen | lei ha mentito a Stefano? La bomba

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 7 novembre 2022)Spinalbese continua ad essere un vero fiume in piena all'interno della casa del GF Vip. Il parrucchiere non si è mai risparmiato nel fare delle confessioni inedite suRodriguez eDe Martino. Quello che ha rivelato in queste ore, però, potrebbe implicare un'immediata reazione da parte della showgirl, la quale potrebbe decidere di diffidarlo. Nello specifico,ha rivelato quando sarebbe realmente finita la sua storia con. I compagni d'avventura hanno provato a dissuaderlo, esortandolo a non dare troppi riferimenti temporali, ma lui non ne ha voluto proprio sapere.Spinalbese svela quando sarebbe realmente finita la sua storia con: problemi conadesso? In queste ore,...