F1 | Lewis Hamilton riceve cittadinanza onoraria del Brasile

Il pilota britannico, sette volte campione del mondo di F1, è stato insignito della cittadinanza onoraria del Brasile in una cerimonia svoltasi oggi alla Camera dei deputati di Brasilia. "È un grande onore ...e il Brasile , un legame indissolubile e oggi ancora più forte. Approfittando del weekend di Interlagos, il fuoriclasse della Mercedes ha fatto visita alla Camera dei deputati dello ... Il pilota britannico Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1, è stato insignito della cittadinanza onoraria del Brasile in una cerimonia svoltasi oggi alla Camera dei deputati di Brasilia ...Verstappen e Hamilton torneranno a lottare in pista È quel che si augura il pilota Red Bull, sebbene per lui ci siano anche altri ...