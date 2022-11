Travaglio attacca il ministro Crosetto | “Cicciobomba Cannoniere”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 6 novembre 2022)senza freni contro ildella Difesa Guido. Nell’editoriale odierno sul Fatto Quotidiano il direttore ha parlato della manifestazione per la pace di Roma, senza risparmiare attacchi ad Enrico Letta e al governo Meloni. Si scaglia per via della continuità tra il governo Draghi e quello Meloni e pungola il neodella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ucraina, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” CirinnàMeloni per il video dello stupro: “Altra gravissima offesa alla vittima” Meloni: “Irreali le ricostruzioni sul prossimo governo” Meloni – Berlusconi, l’incontro ad Arcore: al centro i nomi per la nuova squadra di governo Meloni ...