Sampdoria-Fiorentina | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 6 novembre 2022) Una Domenica intensa che regalerà moltissime sfide. Tra queste anche il confronto pomeridiano tra. Due compagini che hanno bisogno di vincere poiché la classifica le vede in una situazione delicata, anche se con prospettive differenti. I liguri, con l’arrivo di Stankovic sulla panchina, hanno rialzato un po’ la testa. I toscani, fiduciosi dopo il passaggio del turno in Conference League, devono scalare le gerarchie. Ecco di seguito ledi, gara valevole per la giornata 13 di Serie A, in campo alle ore 15:00. La, con appena 6 punti, occupa la penultima posizione in classifica e conta una sola vittoria, tra l’altro contro la Cremonese. Prestazioni, fino a questo momento, poco convincenti e una ...