Salernitana femminile | cuore e grinta a Rimini | pari con la Virtus Romagna

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Dopo due sconfitte torna a muovere la classifica la1970 che sale a 3 punti nel girone C di Serie A2. Nella gara valevole per il quinto turno di campionato le ragazze di mister Lanteri erano di scena in trasferta acontro la. Il match, delle ore 16:00, si chiude sul 4-4 Il primo squillo del match arriva al 2? con Di Martino che defilata calcia di poco al lato. Una manciata di secondi dopo è D’Angelo a freddare la squadra di casa portando avanti le granata con un tiro che non lascia scampo all’estremo difensore romagnolo. Ospiti vicino al raddoppio al 3? con Di Martino che ruba palla sulla trequarti ma trova l’opposizione in uscita di Faccani. Il duello si ripete al 4? con la numero 14 ancora murata da Faccani mentre sul fronte ...