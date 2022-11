Moratti rompe gli induci | Mi candido in Lombardia col Terzo polo E il Pd ora deve scegliere

(Di domenica 6 novembre 2022) Il primo passo, pochi giorni fa. Quando aveva ufficializzato le sue dimissioni da vice di Attilio Fontana esprimendo una forta critica al colpo di spugna del governo Meloni sul fronte della lotta al Covid. Il secondo indizio era arrivato sabato, alla manifestazione in difesa del poucraino davanti all'Arco della Pace, a Milano: la scelta di esserci, in quella piazza, il ricordo dal palco di suo padre partigiano, le strette di mano e gli abbracci con esponenti di Azione e di Italia viva. Ora, finalmente, l'ufficialità: "Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l'avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione". E' lei, Letizia, ad annunciarlo in prima persona. Prova lei, la ex sindaca di Milano, chiamata nel pieno della buriana pandemica a risollevare le sorti di un assessorato ...

