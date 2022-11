Il panettone salato dello chef stellato Fabrizio Tesse | caratteristiche

Leggi su lopinionista

(Di domenica 6 novembre 2022) Natale sta per arrivare e insieme all’attesa di uno dei periodi più amati dell’anno cresce anche la curiosità per le proposte gastronomiche che impreziosiranno le nostre tavole nei giorni di festa. Gerla 1927 svela la sua creazione per il Natale 2022: ilgourmet di, un omaggio al dolce re del Natale in versione salata, immancabile divertissement delle feste.che guida la cucina del ristorante La Pista di Torino, in collaborazione con Evi Polliotto, capo della brigata della storica pasticceria sabauda Gerla 1927 e da qualche settimana Pastryde La Pista, dà vita a una ricetta semplice ma sofisticata, unica nel suo genere. Dal sodalizio nato sul tetto del Lingotto arriva ...