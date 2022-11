Il 17enne morto sotto il treno a Novara aveva rapinato un bar prima di tentare in farmacia

Agenzia ANSA

Il corpo delsi trova all'obitorio dell'ospedale Maggiore di Novara. I carabinieri hanno preso contatto le autorità tunisine per risalire a eventuali parenti. Il ragazzo, senza fissa dimora, ...Due settimane fa, a Comiso si era verificato un incidente nel quale eraun. Il giovane viaggiava in sella ad uno scooter insieme ad un amico quando ha perso il controllo della moto e ha ... 17enne morto: rapinato un bar, prima di tentare in farmacia Una mezz'ora prima di finire investito e ucciso da un treno, nella notte tra venerdì e sabato a Dormelleto (Novara) , sul Lago Maggiore, il 17enne tunisino protagonista dell’episodio, secondo l’analis ...Muore travolto dal treno Un dramma si è consumato nella notte nella provincia di Novara. Un ragazzo di diciassette anni è morto travolto da un treno. È accaduto a Dormelletto, sul lago Maggiore, e la ...