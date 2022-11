Stangata della Rai | grazie al canone spese assurde per il calcio

(Di sabato 5 novembre 2022) La Rai è la più importante televisione italiana, ma alcunedeve essere oculate, soprattutto perché possono andare a danno di tutti. Da diverso tempo la Rai sta cercando in tutti i modi di poter contrastare sempre di più la realtà delle televisioni private, ma nonostante questo sono sempre di più i giovani che sembrano totalmente disinteressati alla televisione nazionale, per questo motivo è stato fatto un acquisto davvero incredibile. AdobeNon sono mai mancato in questi anni le critiche attorno al mondoRai, con questo tipo di televisione che è sempre stato considerato assolutamente antico e ormai inadatto per i tempi moderni. Sono moltissimi infatti i giovani che sono totalmente disinteressati a questa realtà, soprattutto perché non è stata in grado di potersi perfezionare e migliorare nel corso del tempo. Ilè ...

l'Adige

Sommati ai 1.782luce già scattati un mese fa, determinano unacomplessiva pari a 3.289 euro'. 'Non abbassiamo la guardia - ammonisce il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini - . ......4 miliardi di euro, con unadel +220%bolletta di energia elettrica, un bilancio pesante che nell'estate ha gravato sugli agriturismi e sulle spese per la gestione e l'irrigazione di ... A ottobre stangata sul prezzo della carne e dei prodotti lattiero caseari. Coldiretti Trento: "Situazione grave" Adobe Non sono mai mancato in questi anni le critiche attorno al mondo della Rai, con questo tipo di televisione che è sempre stato considerato assolutamente antico e ormai inadatto per i tempi ...Il rialzo dei tassi dei mutui mette a dura prova la sostenibilità delle rate per le famiglie e per le piccole imprese. Un leit motiv ripetuto più volte negli ultimi mesi che, ...