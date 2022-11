Juve - Inter | duelli di stelle per restare in corsa - Sport - quotidiano net

Domani il derby d'Italia: da Bremer - Lautaro a Rabiot - Barella, una sfida che può decidersi negli uno contro uno. Riecco Vlahovic e ...... ex terzino dell'tra le altre, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del Derby d'Italia contro la. Le sue dichiarazioni: "L'contro il Barcellona mi ha ...Nel weekend si giocano, infatti, anche Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter. Un’occasione più unica che rara per guadagnare punti. L’ultima volta che lo Spezia si presentò a San Siro, però, ...Le parole del Principe: "Penso che l'Inter giocherà meglio, la Juve sta affrontando un momento complicato però resta un'ottima squadra" ...