Giuntoli | «Kim? L’abbiamo scelto per l’applicazione e la velocità»

(Di sabato 5 novembre 2022) Il direttore sportivo del Napoli Cristianoè intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Napoli. Atalanta rivale del Napoli e candidata al titolo? «Ma assolutamente sì, l’Atalanta non ha le coppe. Sono tanti anni che fanno molto bene, hanno una grande proprietà, un grande allenatore, e uno staff dirigenziale importante. A Bergamo si sanno rinnovare, trovano calciatori funzionali per un certo tipo di gioco… Insomma, non c’è dubbio sul fatto che faranno tanti punti» La rosa del Napoli è più ampia dell’anno scorso. «Abbiamo pensato di avere un allenatore di grande livello, e che assieme a lui poteva crescere un gruppo importante di ragazzi. Per adesso le cose stanno andando bene, ma siamo appena all’inizio e dobbiamo stare coi piedi per terra, lavorare quotidianamente. Poi alla fine vedremo. Sicurante la grande competitività ha aumentato l’intensità degli ...

nel mese scorso fu eletto 'Player of The Month' dalla Lega Serie A quale miglior giocatore del campionato nel mese di settembre . In quell'occasione scrivemmo:gongola , e non poco. Non ...E ha già rinviato all'estate per proposte interessanti,, per: comprato a 18, ora vale 40. Ancora: Anguissa, riscattato a 15, ne vale già almeno 35. Senza dimenticare la rivelazione della ...Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match contro l’Atalanta.Nel prepartita di Atalanta-Napoli è intervenuto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: "L'Atalanta è una candidata allo scudetto, uno staff e una ...